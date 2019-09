Si torna a scuola alla "Salvo D'Acquisto" di San Salvo. Questa mattina gli alunni delle medie sono rientrati nell'edificio adeguato dal punto di vista sismico; lavori per 1.300.000 euro, questi, durati poco più di un anno e che non hanno interessato la palestra adiacente.

Doppia novità per alunni e genitori: il nuovo anno scolastico inizia infatti nella struttura rinnovata (così come gli arredi) e con una nuova dirigente, la prof.ssa Teresa Ascione. Il suono della campanella è stato preceduto da una breve cerimonia con il sindaco Tiziana Magnacca, la giunta e don Raimondo Artese che ha benedetto la scuola.

RISPOSTA ALLE POLEMICHE - Il primo cittadino – visibilmente emozionato – ha ringraziato in quanti si sono spesi per la conclusione dell'opera: "È una delle pochissime scuole adeguate in Italia, a parte quelle costruite dopo il terremoto dell'Aquila. È stato un lungo percorso che ha avuto anche difficoltà, ma il nostro obiettivo era quello di dare luoghi sicuri per i nostri figli e ci siamo riusciti. Grazie alle ditte che hanno operato qui, Strever, Omnia Servizi, Imisca e De Cinque, ai docenti che sono stati molto pazienti, e a tutto il personale Ata. Grazie anche alle famiglie che hanno dovuto affrontare qualche disagio legato allo spostamento in un'altra sede, alla segretaria e alla nuova dirigente Ascione. A voi ragazzi dico fate del vostro meglio".

Il sindaco poi non ha risparmiato qualche frecciata alle opposizioni (soprattutto al Pd che durante l'estate ha tenuto una conferenza stampa davanti l'edificio mettendo in dubbio i tempi di riconsegna, LEGGI): "I fondi del cofinanziamento sono del Comune, altri li avrebbero spesi per gli asfalti dal sicuro ritorno elettorale, noi abbiamo preferito la sicurezza dei nostri figli. Non l'hanno avuta vinta coloro che scrivevano che la scuola non sarebbe stata riconsegnata nei tempi".

PORTE APERTE - Nel suo breve saluto la neo dirigente Ascione ha salutato genitori e amministrazione sottolineando: "sono stata accolta con tanta disponibilità da tutto il personale e dall'amministrazione. Per quanto riguarda i lavori, abbiamo pensato soltanto a voi studenti e al vostro bene. Ci aspetta una lunga collaborazione, per questo a tutti, genitori e non, prometto che la porta della dirigenza resterà sempre aperta".