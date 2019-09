Si è conclusa ieri la prima fase della Coppa Abruzzo di Prima e seconda categoria non senza sorprese. Nel girone unico passano Real Montazzoli e Gissi che già avevano prenotato il secondo turno nelle rispettive partite d'andata.

Il Roccaspinalveti ribalta in casa il passivo dell'andata e grazie al 2 a 0 al Mario Turdò si qualifica. La prima sopresa è sicuramente quella dell'Odorisiana che a Scerni pareggia 2 a 2 e per i gol segnati fuori casa accede al turno successivo. Ad andare in gol Vitelli e Carlucci; per la formazione di Monteodorisio militante in Seconda una bella soddisfazione il passaggio del turno a spese di una squadra di livello superiore.

Qualificazione senza problemi anche per il Trigno Celenza che forte della vittoria dell'andata ieri ha pareggiato 2 a 2 con il Fresa. Niente da fare per i biancorossi che escono al primo turno nonostante i gol di Di Stefano e Racano. Esce anche il Real Casale (militante in Seconda) che dopo aver strappato in casa il pareggio per 1 a 1 cade pesantemente in trasferta contro il Paglieta per 3 a 0.

L'altra sorpresa di giornata arriva dal Real Porta Palazzo che passa il turno a punteggio pieno nel triangolare del girone B. Ieri il big match contro la quotata Sporting San Salvo è stata una festa del gol. I vastesi, neopromossi in Prima, si sono imposti per 5 a 3 contro la formazione del presidente Cilli che nella stagione passata ha chiuso al secondo posto in classifica.

Per i gialloneri da registrare uno scatenato Torres autore di 4 reti alle quali si è aggiunta quella di D'Ascanio; per i sansalvesi in gol Cardarella, Scafetta e Fizzani. Il Real passa così al turno successivo, chissà se resterà una sorpresa estemporanea o si prenota a un ruolo da protagonista in Prima categoria.

GIRONE UNICO

10 settembre

Atessa Mario Tano - Real Montazzoli 1-3 (1-2)

Real Carpineto Sinello - Gissi 0-0 (0-3)

11 settembre

Roccaspinalveti - Mario Turdò 2-0 (2-3)

Scerni - Odorisiana 2-2 (1-1)

Trigno Celenza - Fresa 2-2 (2-0)

Paglieta - Real Casale 3-0 (1-1)

GIRONE B (Triangolare)

Sporting Pro Vasto - Sporting San Salvo 1-1 (04/09)

Real Porta Palazzo - Sporting Pro Vasto 3-0 (07/09)

Sporting San Salvo - Real Porta Palazzo 3-5 (11/09)

Classifica

Real Porta Palazzo 6

Sporting San Salvo 1

Sporting Vasto 1