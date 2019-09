Ancora una vittoria che vale un salto di categoria per la Promo Tennis Vasto. Questa volta le gioie arrivano dalla squadra impegnata nel campionato di serie D3 che, battendo il CT Pescara per 3-1 sui campi di casa, hanno conquistato l'accesso alla finalissima regionale di categoria contro il CT Santegidiese. Il risultato acquisito ha permesso ai vastesi Andrea D'Alessandro, Marco Marinaro e Cristian Di Nardo di ottenere in anticipo la promozione in serie D2 per la prossima stagione.

I punteggi della semifinale: Di Nardo/Marinelli 6-2/6-1; Marinaro/Trivulzio 6-1/4-6/4-6; D'Alessandro-Falco 6-0/6-0; D'Alessandro-Di Nardo/Trivulzio Falco 6-4/6-0.

Il risultato è stato accolto con grande entusiasmo dallo staff tecnico e dai soci del circolo guidato dal presidente Pino D'Alessandro che, nel corso di questa stagione agonistica, ha raccolto tanti successi sia nei campionati giovanili che in quelli di categoria. Con due squadre in serie C ed altre nelle categorie inferiori nella prossima stagione ci saranno tante sfide da seguire sui campi della Promo Tennis.