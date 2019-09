"Convocherò una riunione con i capigruppo di Vasto per dettagliare un cronoprogramma sul nuovo ospedale". E' la promessa che Luciano D'Alfonso, presidente della Regione Abruzzo, ha rivolto ai consiglieri durante la lunga seduta straordinaria iniziata oggi pomeriggio alle 17 e in corso fino a tarda sera.

"Le condizioni di copertura finanziaria ha affermato il governatore - si sono concretizzate in questa legislatura, quando abbiamo messo con le spalle al muro il Ministero della Sanità per ottenere 300 milioni di euro di cui abbiamo messo da parte la cifra occorrente per il nuovo ospedale di Vasto. Vi invito a creare un gruppo di lavoro al vostro interno che superi la logica maggioranza-opposizione".

La seduta straordinaria - I vertici della Regione Abruzzo oggi a Vasto per il Consiglio comunale straordinario sulla sanità. Alle 17 la seduta richiesta dall'opposizione. Nell'Aula Vennitti interverranno il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Mario Olivieri, il direttore del dipartimento regionale, Angelo Muraglia, e il manager della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Pasquale Flacco.

La richiesta di un'assemblea monotematica era stata avanzata a luglio da Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), poi sottoscritta anche dagli altri 8 consiglieri di minoranza.

Durante la diretta streaming di ieri pomeriggio, il sindaco, Francesco Menna, ha ricordato "i 100 milioni di euro che il Ministero ha erogato alla Regione pere il nuovo ospedale", la cui costruzione, attesa dal 1999, "ci sconsentirà di utilizzare il vecchio ospedale come pronto soccorso, come presidio di stabilizzazione dei pazienti e come centro sanitario legato all'invecchiamento della popolazione".

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito internet del Comune di Vasto.