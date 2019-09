I.C.Vasto Marina - Raiano 3-4

Sconfitta con tanti rimpianti per il Vasto Marina nella prima partita in casa della stagione. La squadra dei mister Barisano e Liberatore domina nella prima parte di gara. Tarantino segna al 7’ ma poi sbaglia un calcio di rigore. Ci pensa Di Gennaro, al 19’, a trovare il raddoppio per la squadra di casa. Il Raiano accorcia le distanze al 28’ con Ariani e poi ottiene il pareggio al 40’ con Murazzo. Nella ripresa è di nuovo il Vasto Marina a trovare la via del gol con Tarantino, che sigla la sua personale doppietta al 7’. Ma, cinque minuti più tardi, è la formazione ospite a beneficiare di un calcio di rigore che Saponaro non sbaglia. Ottaviano e compagni provano a rifarsi sotto ma è ancora Saponaro, al 25’, a bucare la difesa di casa trovando il gol del vantaggio. Il forcing del Vasto Marina, anche oggi sceso in campo con tanti under in campo, non produce l’effetto sperato. Qualche protesta nel finale per un presunto fallo di mani nell’area del Raiano ma il direttore di gara non concede la massima punizione. Finisce 4-3 per gli ospiti ed il Vasto Marina esce dal campo con tanti rimpianti per i punti persi.

Virtus Ortona - Casalbordino 1-0

Niente da fare per il Casalbordino nella trasferta in casa della Virtus Ortona, società ripescata in Promozione alla vigilia dell'inizio del campionato ma che si candida ad essere tra le protagoniste della stagione. A decidere il match è una rete di Masciovecchio al 30' del secondo tempo. Il Casalbordino non è riuscito a dare continuità al suo gioco ed è stato bravo Villamagna, in più occasioni, a negare ai padroni di casa il gol del raddoppio. La squadra di mister Farina ha provato ad acciuffare il pari vedendosi una volta negare il gol dal palo colpito da Mainella e poi dal portiere avversario che ha fermato una buona conclusione di Della Penna.

La 2ª giornata

Bucchianico - Fossacesia 2-0

Castiglione Val Fino - Sulmonese Ofena 0-1

I.C. Vasto Marina - Raiano 3-4

Il Delfino Flacco Porto - Villa 2015 1-1

Palombaro - Castello 2000 2-0

Silvi - Passo Cordone 0-0

Sporting Casolana - Chieti Torre Alex 0-4

Val di Sangro - Spoltore 1-2

Virtus Ortona - Casalbordino1-0

La classifica

6 Chieti Torre Alex

6 Raiano

4 Bucchianico

4 Silvi

4 Spoltore

4 Passo Cordone

3 Val di Sangro

3 Virtus Ortona

3 Vasto Marina

3 Palombaro

3 Casalbordino

3 Sulmonese

2 Villa 2015

1 Castiglione Val FIno

1 Il Delfino Flacco Porto

0 Castello 2000

0 Fossacesia

0 Sporting Casolana