Tre volte in vantaggio ma sempre raggiunta fino al 4-4 che chiude la partita. La Vastese, in trasferta senza tifosi al seguito dopo le disposizioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, torna da San Marino con un solo punto in tasca al termine di una partita ricca di colpi di scena. I biancorossi chiudono il primo tempo sul 3-1, vengono ripresi dai padroni di casa ma trovano poi il gol di Galizia che sembra poter chiudere i conti. Il San Marino riesce però ad acciuffare i biancorossi chiudendo i conti sul 4-4 al 90'.

La partita. La Vastese ci mette appena un minuto per andare in gol con Nicola Fiore. Al 27’ il momentaneo pareggio dei padroni di casa con un cross ben sfruttato da Olcese che batte Russo di testa. Ma, 5 minuti dopo, un traversone velenoso di Cosenza riporta i vastesi in vantaggio. A tre minuti dello scadere è Fiore a siglare il gol del 3-1 che chiude il primo tempo.

Nel secondo tempo il San Marino riapre i giochi al 9’ minuto, grazie alla rete di Buonocunto. Il gol del centrocampista sammarinese scuote i suoi e, al 66’, arriva anche il pareggio dei padroni di casa (3-3), ancora con Olcese. Ma la Vastese non vuole arrendersi e riesce a tornare in vantaggio (3-4) al 73’ con la prima rete stagionale di Galizia, al suo esordio in campionato dopo aver scontato un turno di squalifica. I padroni di casa provano a spingersi ancora in avanti ma gli uomini di mister Colavitto riescono a mantenere una buona compattezza difensiva respingendo gli attacchi. La Vastese si difende bene e prova a ripartire in contropiede, rendendosi pericolosa in un paio di occasioni senza però riuscire ad andare in gol. Il San Marino non si placa e, al 90', trova la rete del pari (4-4) con Baldazzi che concretizza uno degli ultimi assalti dei suoi. Negli ultimi minuti la Vastese resta anche in 10 uomini per l'espulsione di Mensah. Al triplice fischio dell'arbitro D'Amato il punteggio è di 4-4.

San Marino - Vastese 4-4 (1’ Fiore, 27’ Olcese, 30’ Cosenza, 42’ Fiore, 56’ Buonocunto, 66’ Olcese, 73’ Galizia, 90' Baldazzi))

San Marino: Dini, Zamagni, Nicoli, Bova, Gambini (11'st Caprioni), Fagioli, Enchisi (28'st Cenci), Buonocunto, Olcese, Baldazzi, Braccini (32'st Gagliardi). Panchina: Venturini, Borghini, Tola, Giunchetti, Daiu, Guidi. Allenatore: Medri

Vastese: Russo, Mancino (46'st Manisi), Mensah, Di Pietro, Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Prisco, Fiore (25'st Marinelli), Felici (15'st Galizia). Panchina: Marconato, Tafili, Ciko, Di Domenico, Scutti, Colitto. Allenatore: Colavitto

Arbitro: D’Amato di Siena (Goretti e Suriani di Perugia)

Ammoniti: Bova, Braccini, Galizia, Mancino

Espulso: Mensah (91')

La 2ª giornata

Campobasso - Romagna Centro 2-2

Chieti - San Nicolò Teramo 2-4

Fermana - Castelfidardo 1-0

Matelica - Jesina 3-2

Monticelli - Alfonsine 1-2

Olympia Agnonese - Civitanovese 1-1

Recanatese - Sammaurese 1-0

San Marino - Vastese 4-4

Vis Pesaro - Pineto 1-2

La classifica

6 Matelica

4 Vastese

4 Pineto

4 San Nicolò Teramo

4 Civitanovese

4 Fermana

3 Sammaurese

3 Jesina

3 Alfonsine

3 Recanatese

2 Olympia Agnonese

2 Romagna Centro

1 Monticelli

1 Castelfidardo

1 San Marino

1 Campobasso

1 Vis Pesaro

0 Chieti