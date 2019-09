Prima trasferta per la Vastese Calcio nel campionato di serie D. Ieri pomeriggio, salutati dai cori dei loro tifosi, i biancorossi sono partiti alla volta dell'Emilia Romagna dove oggi pomeriggio affronterà il San Marino Calcio. Mister Colavitto potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione, compreso Salvatore Galizia, al rientro dopo la squalifica. Nulla di fatto, invece, per l'ingaggio del difensore Dani Verruschi, cercato dalla Vastese ma alla fine andato a Potenza.

La settimana è stata vissuta da Allocca e compagni con l'entusiasmo per la vittoria all'esordio in stagione nel derby contro il Chieti e nella consapevolezza che la sfida di San Marino sarà difficile anche perchè i padroni di casa vorranno riscattare la sconfitta rimediata domenica scorsa a Civitanova Marche. I vastesi non potranno però contare sul calore del loro pubblico, lasciato a casa dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive in seguito a quanto accaduto all'esterno dell'Aragona nel post derby.

Su questo provvedimento arriva anche la nota della società biancorossa: "Non si può penalizzare un’intera città, un pubblico che lo scorso anno, durante tutti il campionato di Eccellenza, ha dato esempio di lealtà e correttezza. La dirigenza ha sempre puntato sul far sì che la domenica fosse una giornata di sport e divertimento coinvolgendo, con varie iniziative, le famiglie. Il ritorno in serie D ha però coinciso con una gara, il derby col Chieti, la più sentita da entrambe le tifoserie. Questo però non vuol certo dire che devono svilupparsi episodi di violenza soprattutto se l’afflusso allo stadio viene gestito in maniera consona. Domenica scorsa, infatti, mentre i nostri tifosi erano intenti a preparare le coreografie sugli spalti un nugolo di supportes teatini ha eluso le sole transenne situate nei pressi dell’incrocio tra via Tobruk e viale Vittorio Veneto. Per loro arrivare a ridosso della curva locale è stato davvero semplice. Ecco perché crediamo che le responsabilità dei tifosi vastesi siano ridotte al minimo e vogliamo anche augurarci che nei confronti di alcuni di loro non vengano adottate ulteriori misure restrittive. Nei prossimi giorni, comunque, la società avrà un incontro con la tifoseria biancorossa per discutere dell’argomento e trovare le giuste soluzioni anche per il futuro al fine di evitare di trovarsi ancora coinvolti in situazioni del genere".

Oggi pomeriggio, intanto, occhi puntati sul San Marino Stadium dove alle 15 ci sarà il calcio d'inizio del match diretto dall'arbitro Alessio D'Amato di Siena.

La 2ª giornata

Campobasso - Romagna Centro

Chieti - San Nicolo' Teramo

Fermana - Castelfidardo

Matelica - Jesina

Monticelli - Alfonsine

Olympia Agnonese - Civitanovese

Recanatese - Sammaurese

San Marino - Vastese

Vis Pesaro - Pineto