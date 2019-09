Partirà lunedì 12 settembre la nuova stagione del Walking organizzato dall'associazione sportiva Atletica Vasto. "Una tradizione ormai entrata di diritto nel costume e nella vita sociale della nostra città - spiega la presidente Silvana Critelli -. Le origini del Walking Vasto risalgono ormai al lontano gennaio 2010. Qualità, esperienza, tradizione, innovazione e sicurezza sono gli ingredienti principali che l’Atletica Vasto mette in campo nella stagione che sta per iniziare".

"Le camminate del Walking Vasto sono alla portata di tutti, anche se si fa attività all’interno di un gruppo eterogeneo, si sceglie, infatti, un andamento sostenuto ma che sia idoneo anche per i meno allenati e per tutti quelli che si approcciano a questa disciplina per la prima volta", aggiunge la presidente Critelli.

Orari

20.20 terminal bus: Walking e Slow Walking: lunedi – mercoledi – venerdi

20.20 terminal bus: Power Walking (camminata sportiva) - martedi – giovedì

Abbigliamento: tuta e scarpe da running



Per conoscere le modalità di partecipazione e di iscrizione all'Atletica Vasto

Contatti: 335.6432071

www.atleticavasto.it

asdatleticavasto@virgilio.it

Su Facebook: Atletica Vasto - Walking Vasto