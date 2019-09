San Salvo - River Chieti 4-1

(25’ Buonanno, 32’ r Antignani, 3’st Molino, 9’ Luongo, 38' Ramundo)

L’U.S. San Salvo vince una partita combattuta e giocata su un campo pesantissimo facendo dimenticare la recente eliminazione dalla Coppa Italia. I padroni di casa vanno in vantaggio al 25’ del primo tempo con la rete di Buonanno. Gli ospiti riescono poi a trovare il pareggio con Antignani su calcio di rigore. Nella ripresa passano appena tre minuti ed ecco che i biancazzurri tornano in vantaggio grazie a Molino abile a sfruttare una palla rimasta ferma in una pozzanghera. Al 9’ è Luongo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ad arrotondare il punteggio siglando il 3-1. Nel finale i biancazzurri straripano con Ramundo che finalizza di testa l'ottimo suggerimento di Quaranta su calcio di punizione.

Il San Salvo è ora al primo posto a punteggio pieno, 6 punti, insieme all'Alba Adriatica. Nel prossimo turno big match in trasferta contro il Paterno.

San Salvo: Cialdini, Vicoli, Ramundo, Quaranta, Felice, Luongo, Di Fortunato, Molino, Buonanno, Di Ruocco, Marra (26’st Balzano). Panchina: Raspa, D’Aulerio, Galiè, Petrini, Di Pietro, D’Alò. Allenatore: Longo

River Chieti: Chiavaroli, Di Carlo, De Marco, Marcelli, Ferragalli, Di Felice, Del Zotti (17’st Cocchini), Barbarossa, Antignani, Ciarfella (22’st Di Giovanni), Criscolo (33’st Dema). Panchina: Napoli, Suozzo, Rasettta, Colalongo. Allenatore Miani

Amiternina - Cupello 3-1

(Terriaca, Maio, Terriaca, Terriaca)

Ancora a 0 punti il Cupello. La trasferta contro l'Amitermina termina 3 a 1 per i padroni di casa. Sugli scudi l'attaccante di casa Terriaca che si mette in evidenza con una tripletta; il gol cupellese è stato siglato da Maio per il provvisorio 1 a 1. Cinque i cartellini gialli per i cupellesi: Antenucci, Monachetti, Di Florio, Avantaggiato e Tucci. Per la formazione di mister Di Francesco è la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella casalinga contro il Montorio.

I cupellesi ora sono ultimi insieme al Penne; nel prossimo turno cercheranno il riscatto in casa contro l'Alba Adriatica.

Amiternina: Carosa, Castellani, Tinari, Morra (36'st Cocciolone), Santilli, Di Alessandro M. (23'st Romano), Di Alessandro D. (25'st Postiglioni), Marcotullio, Terriaca, Tramontano, Shipple. Panchina: Gentileschi, Pietrucci, Luca, Mazzaferro, De Santis. Allenatore: Di Corcia

Cupello: Tascione, Antenucci, De Fabritiis, Triglione, Giuliano (17'st Tucci), Benedetti, D’Antonio, Di Florio (41'st Selvallegra), Maio, Avantaggiato, Monachetti (25'st Berardi). Panchina: Vecchio, Pezzotta, Artese, Marchioli. Allenatore: Di Francesco

LA SECONDA GIORNATA

Amiternina - Cupello 3-1

Capistrello - Francavilla 1-1

Martinsicuro - Paterno 2-0

Miglianico - Acquaesapone 3-0

Montorio 88 - Nerostellati 0-1

Penne - Alba Adriatica 0-1

RC Angolana - Sambuceto 1-3

San Salvo - River Chieti 4-1

Virtus Teramo - Morro d’oro 1-1

LA CLASSIFICA

San Salvo 6

Alba Adriatica 6

Sambuceto 4

Francavilla 4

Nerostellati 4

Miglianico 3

Amiternina 3

Martinsicuro 3

Montorio '88 3

River Chieti 3

Paterno 3

Capistrello 2

Virtus Teramo 2

Morro d'Oro 1

Renato Curi 1

Acqua & Sapone 1

Penne 0

Cupello 0

