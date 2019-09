La stagione agonistica che sta per iniziare sarà caratterizzata da tante novità per il calcio a 5 vastese. Dopo la nascita del Futsal Vasto, società che ha acquisito una sua autonomia rispetto all'esperienza targata Vastese, molto importante per la ripartenza di questa disciplina, da qualche giorno ha preso vita una nuova realtà sportiva, quella del calcio a 5 femminile. In prima linea c'è un gruppo di ragazze che negli ultimi anni ha militato nella Pro Vasto femminile nel campionato di serie C e che, dopo lo stop per la formazione di calcio a 11, ha deciso di tuffarsi in questa nuova avventura. Come allenatore è stato scelto Francesco Suriani, giocatore del Vasto Futsal con esperienze anche a Chieti e in Spagna, affiancato dalla dirigente responsabile Francesca Francioso, già presente nelle fila della Pro Vasto.

Le ragazze del Vasto Futsal parteciperanno al campionato di serie C1 e, in questi giorni, stanno svolgendo un'intensa preparazione così da prendere confidenza con la nuova disciplina, simile ma non troppo a quella che le ha viste protagoniste fino a qualche mese fa. La società biancorossa ha organizzato anche uno stage gratuito per martedì 13 settembre alle 21.30, sui campi della Promo Tennis di Vasto, con l'auspicio che qualche ragazza possa scegliere di avvicinarsi al calcio a 5.

Nel video le interviste alla dirigente Francesca Franciosa, a mister Francesco Suriani e Claudia Smerilli, giocatrice della squadra vastese.