E' Vasto la location scelta dal regista del film Rai su San Giuseppe da Leonessa, di cui sarà protagonista Flavio Insinna. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, durante la diretta streaming di oggi pomeriggio.

"Il regista del film su San Giuseppe da Leonessa, che sarà impersonato da Flavio Insinna - ha raccontato Menna - mi ha chiesto di poter girare nei luoghi più importanti della nostra città il film, che verrà trasmesso dalla Rai e da Sky. Il regista si è innamorato della nostra città. Mi auguro di essere il sindaco che inaugurerà il Vasto film festival con la proiezione del film girato nella nostra città, se verrà realizzato".

Vasto film festival rimandato al 2017 - "Sul Vasto film festival - ha detto il sindaco - stiamo aprendo una fase di studio e di riflessione". Poi, rispondendo alla domanda di un cittadino, ricorda che "la mia amministrazione ha approvato il bilancio il primo agosto. L'autorizzazione di spesa è partita da quel momento. La spesa per il Vasto film festival è pari a 57mila euro e ricade in quella casella del codice degli appalti che ci impone di fare un bando per l'assegnazione dell'evento. Il bando ha dei tempi abbastanza lunghi, di conseguenza il Vasto film festival sarebbe scivolato in una data dal 20 settembre in poi e avrebbe anche perso di qualità. Oppure avremmo dovuto prevedere una spesa al di sotto dei 40mila euro, ma un evento di questa fattezza sarebbe stato snaturato. Avremmo proposto un prodotto non completo. Allora abbiamo avviato una riflessione" per ideare, nella prossima edizione della rassegna cinematografica, "un nuovo prodotto che verrà lanciato ai primi di giugno del 2017 quale lancio della stagione estiva".

Programmazione turistica - Il primo cittadino annuncia un Piano strategico del turismo: "Abbiamo promosso in questi giorni il Piano strategico turistico. Vogliamo discutere con tutti gli operatori, se necessario anche alzando il tono della voce, per andare a partorire un Piano che ci consenta di avere un prodotto che sia il più condiviso possibile sul turismo".