Inizieranno il 15 settembre le attività scolastiche nelle strutture di via Garibaldi e via Carriera, a Celenza sul Trigno. A stabilirlo, l'ordinanza n° 26/2016 firmata dal sindaco Walter Di Laudo.

"Premesso che - si legge nell'ordinanza - presso l’edificio scolastico sito in Via Garibaldi, sede della scuola dell’infanzia, è in corso di esecuzione l’Intervento messa in sicurezza della copertura e parte del solaio al piano terra della scuola statale dell'infanzia; che presso l’edificio scolastico sito in Via Carriera, sede della scuola primaria e secondaria di primo

grado, è in corso di esecuzione l’intervento di Messa in sicurezza dell’edificio della scuola media–elementare; che c.m.; che l’esecuzione di tali lavori renderà possibile l’utilizzo delle richiamate strutture a far data dal 15 settembre; che per tali ragioni si rende necessario posticipare l’apertura della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado al 15/09/2016", il sindaco ordina "la chiusura dell’edificio scolastico sito in Via Garibaldi, sede della scuola dell’infanzia, oggetto dei lavori indicati in premessa, fino al 14 settembre 2016, consentendo la riapertura dell’edificio per l’espletamento delle attività didattiche alla data del 15 settembre c.m.; la chiusura dell’edificio scolastico sito in Via Carriera, sede della scuola primaria e secondaria di primo grado, oggetto dei lavori indicati in premessa, fino al 14 settembre 2016, consentendo la riapertura dell’edificio per l’espletamento delle attività didattiche alla data del 15 settembre c.m.".