Esordio vincente per l'All Games San Salvo nella sfida di andata del primo turno di Coppa Abruzzo. La squadra biancazzurra, che parteciperà anche quest'anno al campionato di serie C1, ha battuto per 4-2 l'Es Chieti nel palazzetto di via Verdi e tra una settimana tornerà in campo a Chieti per guadagnarsi l'accesso alle Final Eigth che si disputeranno dal 6 all'8 gennaio su un campo ancora da definire.

È Orticelli a segnare la prima rete ufficiale della stagione, seguito poi da Marcone e Di Bello. L'Es Chieti accorcia sul 3-1 ma poi è Marzocchetti a riportare gli uomini di mister Alfredo Lanza, che oggi hanno dovuto fare a meno degli assenti Di Ghionno e Papponetti, ad un vantaggio di sicurezza. Solo nel finale i teatini trovano il gol del 4-2 con cui si chiude la partita.