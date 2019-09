“E’ con grande soddisfazione che ieri, nel primo pomeriggio, abbiamo presentato all'assessorato alle Politiche agricole della Regione Abruzzo il progetto per la valorizzazione della Costa dei Trabocchi attraverso lo strumento del Gal–Gruppo di Azione Locale in scadenza oggi”. E’ il commento di Roberto Di Vincenzo, presidente della Camera di Commercio di Chieti. “ Abbiamo raccolto oltre 130 idee progettuali, realizzato 14 incontri pubblici, realizzato una campagna di comunicazione web e sui social media che ha generato contatti e condivisioni e soprattutto 60 soci che hanno sottoscritto capitale sociale oltre ai diversi partner di supporto che collaboreranno allo sviluppo della strategia di sviluppo locale incentrata su valorizzazione della filiera agroalimentare e turismo sostenibile, con il sistema Costa dei Trabocchi con la futura pista ciclabile che farà da volano all’economia provinciale e regionale”.

"La Camera di Commercio di Chieti, come capofila di un partenariato di 17 comuni della provincia di Chieti, associazioni di rappresentanza delle aziende agricole, commerciali, turistiche e dell’artigianato, le Dmc del territorio, in rappresentanza degli operatori turistici, l’intero settore vitivinicolo rappresentato dal Consorzio di Tutela Vini e dalle principali cantine vinicole sociali e private del territorio, il 9 settembre ha presentato la domanda di partecipazione alla misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale dell’Abruzzo. In gioco ci sono oltre 3 milioni di euro di fondi pubblici capaci di generare opportunità di sviluppo e crescita economica per la Costa dei Trabocchi e per tutto il territorio provinciale. Sul piatto ci sono anche i fondi che potranno ottenere il Gal Maiella Verde e il Flag Costa dei Trabocchi, per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro, che in questi giorni, con il Gal Costa dei Trabocchi hanno coordinatole proprie attività in una comune volontà di integrazione delle strategie di sviluppo locale".