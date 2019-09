A soli 23 anni ha già collezionato varie denunce per truffa e tra queste c'è l'aver affittato case vacanze fantasma a San Salvo Marina. L'ultimo colpo on line è stato fatale per un giovane del Foggiano identificato dalla Polizia di Stato di Isernia.

Ad essere caduta nell'annuncio-truffa è stata una 30enne di Isernia che – a inizio agosto – aveva deciso di passare una settimana di vacanza al mare a San Salvo. La donna – come da prassi consolidata in questi casi – aveva individuato l'appartamento su un noto sito internet del settore. Le foto a corredo dell'annuncio e il prezzo facevano pensare a un vero affare, invece dietro l'angolo c'era l'ennesima casa-fantasma.

La 30enne dopo aver contattato l'inserzionista, ha versato 150 euro di acconto. Una volta arrivata nella località balneare sansalvese, però, non ha trovato né la casa (inesistente), né il sedicente proprietario che si era reso irreperibile. Vacanza rovinata e denuncia presentata alla squadra mobile della questura isernina. Dopo le indagini durate qualche settimana gli agenti sono risaliti così all'identità del giovane foggiano. Per lui è scattata la denuncia per truffa che si aggiunge alla sua già cospicua collezione.