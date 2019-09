Un palo dell'illuminazione è caduto in nottata a Vasto Marina. Il crollo, le cui cause sono al momento ignote, è avvenuto in un parcheggio che si trova ai margini della statale 16, in località San Tommaso, nell'area antistante un complesso residenziale.

Stamani residenti e titolari delle attività commerciali della zona hanno notato il grosso lampione a terra. Fortunatamente nessuna auto si trovava a transitare nel parcheggio al momento in cui il pesante palo ha ceduto.

Attorno alle 10, su richiesta del Comune di Vasto, alcuni addetti dell'impresa privata che gestisce i circa 6mila pali della pubblica illuminazione in città si sono recati sul posto e hanno avviato i lavori di rimozione.