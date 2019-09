Saranno quattro giovani vastesi a rappresentare l'Abruzzo nel tiro a segno al Trofeo Coni che si svolgerà in Sardegna, a Cagliari, dal 22 al 24 settembre. Matteo Gualtieri, Gabriele Napoletano, Francesca Di Tullio e Chiara Di Tullio, tesserati per il TSN Lanciano, saranno in gara nella specialità pistola ad aria compressa 10 metri.

I giovanissimi del tiro a segno nella passata stagione agonistica hanno raccolto brillanti affermazioni. Dal loro entusiasmo passa la crescita di un movimento che a Vasto conta un numero di appassionati in aumento. Nella competizione in terra sarda, in cui tante saranno le discipline in programma, i quattro ragazzi daranno certamente il massimo per cercare di salire sul podio. Sarà anche l'occasione di confrontarsi con atleti e tecnici provenienti da tutta Italia per continuare con successo nel loro perocrso sportivo.