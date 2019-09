Polpette con frammenti di vetro con lo scopo di uccidere i randagi sono state trovate nei giorni scorsi in una via del centro cittadino, nei pressi di via Madonna dell'Asilo, nella zona compresa tra via Zanella e via Valloncello. Nelle mire di chi ha realizzato le polpette killer potrebbe esserci un gruppo di gatti randagi, presente da tempo nella zona, probabilmente non graditi a tutti visto che già in passato ci sono state segnalazioni agli organi competenti circa la loro numerosa presenza. Ma la situazione di pericolo è estesa a tutti i cani e i gatti che potrebbero trovarsi ad ingerire le polpette che, nel peggiore dei casi, si rivelano letali per gli animali.

"Vi chiedo di segnalare la cosa mettendo in guardia chi ha animali", ci scrive una giovane che ha raccolto da terra alcune delle polpette incriminate e, dopo averla sbriciolata (come si vede nella foto), ha rinvenuto i frammenti di vetro. Una segnalazione è stata poi fatta alla Polizia Municipale di Vasto che avvierà un'indagine per far luce sulla vicenda.