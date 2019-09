Trasferta senza tifosi al seguito per la Vastese Calcio a San Marino, dove è in programma per domenica 11 settembre la 2ª giornata del campionato di serie D. A disporlo è la determinazione n.29 dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Stesso provvedimento è stato disposto per la gara del San Marino contro il Chieti. "Per gli incontri di calcio San Marino-Vastese e San Marino-Chieti, in considerazioni delle gravi criticità poste in essere dalle tifoserie della Vastese e del Chieti in occasione della gara Vastese-Chieti del 4 settembre 2016, la Lega Nazionale Dilettanti è pregata di interessare la Società San Marino affinché vengano adottate misure organizzative, anche in materia di ticketing, volte ad assicurare la esclusiva partecipazione all'evento di tifosi residenti in San Marino e nella provincia di Rimini", è scritto nella nota del collegio presieduto da Daniela Stradiotto.

Il San Marino con una sua nota stampa ha comunicato che "per i due eventi in oggetto si è attivata, come sollecitato anche dalla Gendarmeria, per non mettere in vendita sui canonici circuiti, i biglietti per le gare in oggetto, alle tifoserie di Vastese e Chieti. Si impegna inoltre, a non vendere ticket per levento anche il giorno della gara ai tifosi ospiti. Controllerà, attraverso l'attività di stewarding, i documenti a tutte le persone che accederanno all'impianto anche se provviste di biglietto, acquistato in loco il giorno della gara. Segnalerà alla Gendarmeria eventuali persone che trasgrediscano a questa disposizione".