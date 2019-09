Tanti i messaggi e gli attestati di solidarietà per il consigliere comunale di San Salvo Tony Faga destinatario (insieme alla famiglia) nelle scorse settimane di ripetute minacce di morte [LEGGI]. L'esponente di San Salvo Città Nuova è il rappresentante del Comune nel Circolo tennis della città al cui interno, come denunciato dal sindaco Tiziana Magnacca, vice un forte clima di tensione.

“Ringrazio le forze politiche – scrive Faga in una breve nota – che in aula o attraverso la stampa hanno voluto esprimermi solidarietà e vicinanza dopo aver appreso, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, delle minacce che si mi sono giunte per il semplice fatto di svolgere con responsabilità il mio dovere come consigliere comunale. Pubblicamente un grazie anche a tutti coloro, e sono stati numerosi, che sui social network o con una telefonata mi hanno testimoniato la loro amicizia”.