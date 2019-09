"Non sono state rilevate nel corso dei sopralluoghi problematiche di dissesto degli edifici direttamente riconducibili al recente sisma del Centro Italia. In particolare, non sono emerse, durante le visite effettuate, lesioni o cedimenti dovuti a dissesti o instabilità riferibili ad elementi strutturali portanti dell'edificio". Con queste parole, messe nero su bianco nella relazione tecnica redatta il 6 settembre, il dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Vasto, architetto Lino D'Annunzio, e l'istruttore direttivo tecnico, ingegner Luca Giammichele, garantiscono la sicurezza statica dei plessi scolastici.

Il documento è stato redatto dai due tecnici al termine delle ispezioni nelle 17 scuole di Vasto, "nel periodo compreso tra il 1° e il 5 settembre 2016", si legge nella relazione. "Durante i sopralluoghi sono stati principalmente osservati gli elementi strutturali degli edifici e raccolte segnalazioni di problematiche di natura edilizia dal personale scolastico. In generale rispetto ai sopralluoghi eseguiti in passato non sono state rilevate problematiche rilevanti intervenute nel periodo intercorso. Non sono state rilevate nel corso dei sopralluoghi problematiche di dissesto degli edifici direttamente riconducibili al recente sisma del Centro Italia. In particolare non sono emerse durante le visite effettuate lesioni o cedimenti dovuti a dissesti o instabilità riferibili ad elementi strutturali portanti dell'edificio. Per quanto concerne gli strati superficiali e di rifinitura, quali intonaci, rasature, tinteggiature eccetera, sono attualmente in corso di esecuzione specifici lavori di manutenzione e sistemazione a cura del Servizio Manutenzioni. Oltre alle scuole comunali, sono stati effettuati sopralluoghi speditivi anche nelle scuole superiori di competenza provinciale".

D'Annunzio e Giammichele sottolineano che "le strutture di alcuni edifici, di recente costruzione, sono state realizzate basandosi su progettazioni effettuate con criteri che tengono conto della risposta sismica dell'edificio: Scuole dell'infanzia di via Sant'Antonio Abate e di Vasto Marina, Asilo nido Incoronata. Inoltre, alcuni edifici scolastici hanno beneficiato negli anni passati di lavori di consolidamento strutturale, di consolidamento della fondazione, di prove strumentali e tutti gli edifici sono stati interessati nel tempo da interventi manutentivi in base alle necessità".

Finanziamenti - "L'amministrazione comunale - scrivono i due tecnici nel documento - persegue da anni l'obiettivo del miglioramento della sicurezza degli edifici anche attraverso la ricerca di specifici finanziamenti, il cui stanziamento, considerati i costi molto elevati connessi all'esecuzione di opere strutturali, è auspicabile e indispensabile per l'esecuzione delle opere di miglioramento stesse.

Sono state inoltre attivate procedure di richiesta di finanziamenti per esecuzione di ulteriori lavori sugli edifici scolastici esistenti".