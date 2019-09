Tornerà a suonare il 12 settembre la campanella della scuola media Salvo D'Acquisto a San Salvo. Sono infatti terminati i lavori di adeguamento sismico iniziati l'anno scorso; i lavori, inoltre, hanno riguardato anche l'efficientamento energico della scuola. In occasione della riapertura, lunedì prossimo si terrà una breve cerimonia per la riconsegna alla città della scuola con il taglio del nastro e la presenza del parroco don Raimondo Artese.

I ragazzi dell'Istituto comprensivo n. 1 che torneranno nell'edificio di via Scopelliti – dopo un anno passato nei locali temporanei di via Pertini – troveranno anche i nuovi arredi che ieri il personale Ata ha finito di sistemare: 675 banchi e 675 sedie, 27 cattedre e altrettante lavagne e sedie.

"Voglio ringraziare sin da ora, e lo farò pubblicamente anche in occasione dell’inaugurazione – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – le imprese locali che hanno eseguito i lavori, il personale dell’assessorato ai Lavori pubblici, la dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 1 Teresa Ascione, il personale Ata, i docenti e quanti hanno collaborato per consentirci di riaprire il nuovo anno scolastico in un edificio rinnovato e più sicuro".

LE ALTRE SCUOLE - Dopo il sisma del 24 agosto scorso, i tecnici comunali coordinati dall'ing. Franco Masciulli hanno effettuato sopralluoghi nei vari edifici scolastici della città. I sopralluoghi non hanno evidenziato criticità e "le lezioni – conclude il sindaco – avranno inizio regolarmente, così come stabilito dal calendario scolastico".