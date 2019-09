Dopo essere stato dichiarato "unfit" per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, nel corso del pomeriggio Andrea Iannone ha visto riaprirsi le sue possibilità di partecipare alla gara sul circuito di Misano. Ad annunciarlo è un tweet della Ducati che riferisce come il pilota di Vasto sia stato dichiarato "fit to be reviewed": se la visita medica di domani mattina (sabato) darà l'ok Iannone potrà scendere in pista nelle prove per la gara in terra romagnola.

"Nel primo turno di FP1 - commenta Iannone - nel quinto giro sono scivolato perdendo l’anteriore alla curva 13 ed ho iniziato a rotolare nella ghiaia. Purtroppo ho riportato una compressione alla schiena e gli esami hanno poi evidenziato una frattura alla vertebra D3. I medici hanno deciso di controllarmi nuovamente domattina, prima di darmi l’eventuale OK per la gara: io spero di riuscire a riposare bene questa notte e di svegliarmi senza troppo dolore, perché ci tengo particolarmente a correre qui a Misano.”

La prima diagnosi - Una scivolata durante la prima sessione di prove del weekend costa ad Andrea Iannone la partecipazione al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A dare notizia delle conseguenze per il pilota vastese dopo la caduta è la Gazzetta dello Sport che spiegacome "la risonanza magnetica cui si è sottoposto all'ospedale di Cesena ha evidenziato un piccola lesione alla terza vertebra toracica che richiederà assoluto riposo per almeno due settimane". Se la diagnosi venisse confermata oltre che al gran premio di San Marino il vastese potrebbe dover rinunciare anche a quello di Aragon, in calendario tra due settimane.

Sky Sport aveva riportato anche le dichiarazioni di Eraldo Berardi, Direttore sanitario del Centro medico di Misano: "Esami più approfonditi hanno evidenziato la frattura nella parte superiore della T3: nulla di drammatico a livello diagnostico e neurologico, quindi siamo tranquilli, ma è chiaro che Andrea abbia bisogno di 15-20 giorni di riposo, quindi di sicuro non scenderà in pista questo weekend e molto probabilmente non potrà esserci nemmeno il 25 settembre nella gara di Aragon".

A confermare l'impossibilità per Iannone di prendere parte al Gran Premio è la direzione della MotoGp che, con un tweet, annuncia che Iannone è stato dichiarato "unfit", cioè non in grado di prendere parte alla gara. Ora l'auspicio del team e di tutti i tifosi di Iannone è che possa riprendersi al più presto da questo infortunio e tornare a gareggiare.