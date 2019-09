In attesa della partenza dei rispettivi campionati di Prima [LEGGI] e Seconda categoria [LEGGI] alcune delle formazioni vastesi in questo fine settimana saranno impegnate nelle partite della Coppa Abruzzo.

Per quelle inserite nel girone unico si tratta della gara di ritorno; Trigno Celenza e Gissi sembrano già aver ipotecato il passaggio del turno, mentre i giochi sono ancora aperti per Real Montazzoli, Roccaspinalveti, Mario Turdò, Scerni e Odorisiana.

Scenderanno in campo domenica anche Sporting San Salvo e Real Porta Palazzo impegnate nel triangolare del girone B. I vastesi attualmente sono in testa grazie alla vittoria contro lo Sporting Vasto; i sansalvesi, invece, cercano il riscatto dopo il pareggio del primo turno.

GIRONE UNICO

10 settembre

Atessa Mario Tano - Real Montazzoli (1-2)

Real Carpineto Sinello - Gissi (0-3)

11 settembre

Roccaspinalveti - Mario Turdò (2-3)

Scerni - Odorisiana (1-1)

Trigno Celenza - Fresa (2-0)

GIRONE B (Triangolare)

Sporting Pro Vasto - Sporting San Salvo 1-1 (04/09)

Real Porta Palazzo - Sporting Pro Vasto 3-0 (07/09)

Sporting San Salvo - Real Porta Palazzo (11/09)

Classifica

Real Porta Palazzo 3

Sporting San Salvo 1

Sporting Vasto 1