Adescamenti online e rapporti sessuali con minori dietro compenso destano allarme anche in Abruzzo, dove "si sono registrati casi di polizia nel recente passato", spiega Yasmine Abo Loha, coordinatrice di Ecpat Italia Onlus, il movimento che combatte contro lo sfruttamento dei fanciulli in pratiche sessuali illecite, e relatrice del quarto Convegno nazionale Papi Gump sui diritti dei minori, che si terrà domani a Vasto nella sala conferenze della Società operaia di mutuo soccorso a partire dalle 9,30 e verterà attorno alla questione: "Il bambino... vittima senza voce".

Uno dei molti temi in discussione sarà proprio "l'utilizzo di internet da parte di ragazzi e adulti. Il nostro impegno è finalizzato a studiare forme di prevenzione" per contrastare gli inquetanti fenomeni della "pedopornografia, pornografia minorile, cyberbullismo e anche la circolazione di bufale in rete".

Tra i relatori, come negli scorsi anni, non mancherà Fabio Nestola, presidente della Fenbi-federazione italiana bigenitorialità: "Dieci anni fa - sottolinea - veniva approvata la norma sulla bigenitorialità. Per ricooscere questo principio c'è voluta una legge del 2006. A distanza di un decennio, il bilancio è fallimentare, perché esiste un problema di applicazione a macchia di leopardo sul territorio italiano, non solo tra tribunali diversi, ma anche all'interno dello stesso tribunale, in cui si registra un'applicazione soggettiva dei giudici. Esiste una risoluzione del Consiglio d'Europa contro la disapplicazione della norma da parte dell'Italia. L'Unione europea sollecita l'Italia a rifarsi alle legislazioni dei Paesi del Nored Europa e a disporre l'affido condiviso e non quello monogenitoriale". La priorità è, dunque, "recepire le sollecitazioni comunitarie e applicare concretamente le norme. Non basta riempirsi la bocca, bisogna tradurre le parole in pratica".

L'organizzatore del convegno è Antonio Borromeo, già noto per le sue numerose Marce per la bigenitorialità, che lo hanno portato a percorrere a piedi le strade dello stivale e del continente, e presidente dell'associazione Papi Gump: "Da ottobre - annuncia . saremo impegnati nell'organizzare a Vasto per il 2017 il primo Congresso europeo sulla bigenitorialità. Per il convegno di quest'anno voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Mario Di Santo per l'ospitalità che ci ha dato".