Inizierà il 24 settembre il campionato dei ragazzi della Vastese juniores impegnati nel girone L del campionato nazionale di categoria. I biancorossi allenati da mister Roberto Cesario ospiteranno il San Severo nella prima delle 11 giornate previste dalla stagione regolare. Anche per la juniores in calendario ci saranno dei derby. Oltre a quelli con Chieti, Pineto e San Nicolò, in comune con la prima squadra, i ragazzi della Vastese affronteranno anche l'Avezzano.

Il calendario

1ª giornata(A: 24/09 ore 16; R: 14/01 ore 14.30)

Vastese – San Severo

2ª giornata(A: 1/10 ore 15.30; R: 21/01 ore 14.30)

Avezzano – Vastese

3ª giornata (A: 8/10 ore 15.30; R: 28/01 ore 15)

Vastese – Chieti

4ª giornata (A: 15/10 ore 15.30; R: 4/02 ore 15)

Campobasso – Vastese

5ª giornata (A: 22/10 ore 15.30; R: 11/02 ore 15)

Vastese – Monticelli

6ª giornata (A: 29/10 ore 15.30; R: 18/02 ore 15)

Madrepietra Daunia – Vastese

7ª giornata (A: 5/11 ore 14.30; R: 25/02 ore 15.30)

Vastese – Olympia Agnonese

8ª giornata (A: 12/11 ore 14.30; R: 4/03 ore 15.30)

Pineto – Vastese

9ª giornata (A: 19/11 ore 14.30; R: 18/03 ore 15.30)

Vastese – L’Aquila

10ª giornata (A: 26/11 ore 14.30; R: 25/03 ore 15.30)

San Nicolò – Vastese

11ª giornata (A: 3/12 ore 14.30; 1/04 ore 16)

Vastese – Manfredonia