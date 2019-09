Manca meno di un mese alla 13ª edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto. L'atteso evento sportivo, organizzato dalla Podistica Vasto e inserito nel programma del Corrilabruzzo e del circuito Fidal, vedrà centinaia di podisti provenienti da diverse regioni italiane darsi battaglia per le vie del centro storico di Vasto. Domenica 2 ottobre l'appuntamento è per le 7.30, per le operazioni preliminari di partenza e poi, alle 9, il via alla gara competitiva e non competitivo. Alle 10.15 spazio alle gare per bambini, ragazzi e disabili e, alle 11.30, le premiazioni in piazza Rossetti.

Il regolamento [SCARICA]

Nell'intervista la presidente della Podistica Vasto, Antonia Falasca, ci presenta l'edizione 2016 del Troeo Città del Vasto di cui Zonalocale da quest'anno è media partner.