Liste di maggioranza scatenate a San Salvo dopo l'ultimo consiglio comunale. Forza Italia, San Salvo Città Nuova e Lista popolare firmano due comunicati accusando le opposizioni di aver creato casi che poi si sono sgonfiati con il passare delle settimane.

SALVAMENTO E SCUOLE - "In quest’estate che sta finendo – scrivono le liste di maggioranza – due argomenti hanno cercato di mantenere in vita un’opposizione consiliare priva di idee. Una, oggetto anche del Consiglio Comunale del 6 settembre scorso, è riferita al servizio di salvataggio sulle spiagge libere [LEGGI], che hanno visto l’intero tratto di litorale di San Salvo vigilato con la presenza dei bagnini per la sicurezza di tutti. L’altra era riferita ai lavori di adeguamento sismico delle scuole [LEGGI].

Non vogliamo entrare nella becera polemica, ma ricordare che quanto alla prima, quest’estate ci sono stati degli annegamenti sulle spiagge non sorvegliate e quanto alla seconda polemica forse vale la pena ricordare la tragedia del 24 agosto. Entrambe le questioni dovrebbero suggerire a tutti di pensare di più al bene comune e meno, molto meno, agli interessi di bottega elettorale.

Chi fa le conferenze stampa contro i lavori di adeguamento sismico, dovrebbe pensare ai nostri ragazzi e non alle elezioni amministrative".

VIA DELLA ROBBIA - "Sui lavori in corso alla scuola di via Ripalta [LEGGI], Marchese fa affermazioni da comico navigato, suscitando ilarità al pari delle battute del comico Lando Buzzanca. L’assessore ai Lavori pubblici Lippis nella fase progettuale per la messa in sicurezza dell’asilo e la costruzione della palestra in via Ripalta aveva fatto delle ipotesi per via Della Robbia, prospettando una diversa articolazione del senso di marcia della strada. Gli incontri avuti quest’estate con i cittadini e i vari sopralluoghi, avevano già consentito di evitare l’insorgere di problemi ai residenti.

Marchese e San Salvo Democratica hanno creato l’ennesimo caso che si sgonfia. Nessuna decisione è stata presa in consiglio comunale, ma tutto già era stato previsto per consentire in via della Robbia di migliorare la viabilità a costo zero per i cittadini. Ora la Città di San Salvo avrà una scuola più sicura, con un polo scolastico all’avanguardia, con una palestra in funzione delle necessità dei bambini e del quartiere, in un momento storico dove è difficile trovare risorse per le opere pubbliche. Ma tutte queste cose Marchese ha omesso di dirle distorcendo, come sempre, la realtà dei fatti. Marchese, mi viene che ridere!".