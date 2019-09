Il consigliere comunale di Unione per Vasto, Alessandra Cappa, ha indirizzato al sindaco Francesco Menna e alla sua Giunta un'interrogazione per chiedere informazioni sulla sicurezza negli edifici scolastici.

Premesso che "nella nostra Città, vi sono numerosi edifici scolastici bisognosi di interventi di varia natura, anche di ristrutturazione ed adeguamento, tra i quali, a titolo di esempio, si ricordano la Scuola Media Rossetti, addirittura priva di scala antincendio, e la Scuola Media Paolucci, afflitta da numerosi problemi, che, al di là dei gravi e recenti eventi sismici, la sicurezza scolastica deve essere considerata materia 'quotidiana' e non evocata solo in occasione di eventi straordinari, in quanto ciò consentirebbe di superare la miope logica dell’emergenza, che l’attuale amministrazione ha inteso impegnare i propri fondi per il rifacimento degli intonaci di alcuni edifici scolastici e per il controllo degli stessi, senza indicare un progetto a lungo termine che tenga conto dell’importanza della materia stessa", il consigliere Cappa chiede a sindaco e Giunta " se la predisposta ricognizione degli edifici scolastici è finalizzata alla redazione, e successiva attuazione, di un programma di interventi che tenga conto delle priorità emergenti dalla ricognizione stessa, se all’esito della verifica sugli edifici scolastici l’amministrazione intenda adeguare gli stessi ai requisiti strutturali, impiantistici e ambientali previsti dalle leggi vigenti, ciò al preciso fine di superare la logica dell’emergenza e approdare ad una logica di sistema che tuteli, quotidianamente, ed a prescindere dagli eventi straordinari, la sicurezza dei ragazzi nelle scuole, e quali somme sono state impegnate nel bilancio appena approvato per perseguire l’obiettivo della sicurezza e quali saranno a tal fine destinate nel prossimo bilancio".