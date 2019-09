Si svolgerà il 24 settembre, dalle 14.30 alle 19.30 circa, presso i campi della Promo Tennis Vasto, la seconda edizione del Memorial "Emanuele Piter Pietropaolo". Il Milan Club Vasto ripropone l'appuntamento calcistico per ricordare il giovane vastese morto in un tragico incidente stradale il 5 gennaio 2015. In campo scenderanno le squadre formate dai tanti amici di Emanuele per ricordarlo in un pomeriggio di sport e divertimento.

"Dopo il successo della prima edizione [LEGGI], la promessa mantenuta da Massimo Oddo che non potè partecipare causa promozione in prima squadra (ma che poi trascorse una serata con il Milan Club - LEGGI), sará nostro ospite speciale, nonchè telecronista dell'evento, Germano Lanzoni, speaker del Milan nello stadio di San Siro. Germano - speigano i dirigenti del Milan Club Vasto - si è dimostrato molto sensibile al nostro progetto (Costruzione della scuola in Congo intitolata ad Emanuele) e non ha battuto ciglio per darci una mano contribuendo con la sua presenza ad una raccolta fondi che consentirá il proseguo dei lavori.

Ad oggi grazie ai fondi inviati sono stati acquistati 2 stampi per mattoni con i quali ne abbiamo prodotti 20.000, la metá di quelli che occorrono per tirare su la struttura. Niente male considerando che abbiamo iniziato solo un anno fa. Inoltre abbiamo avviato lo scavo di un pozzo per tentare di raggiungere l'acqua e poter lavorare anche nei periodi di siccitá". Il progetto vede il coinvolgimento di Don Gustave Kileya, per alcuni viceparrocco a Vasto nella chiesa di Sant'Antonio prima di proseguire la sua opera pastorale in Congo.