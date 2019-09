Quattro squadre di basket femminile, che militano nel campionato di serie A1, si sfideranno il 16 e 17 settembre al PalaBcc di via dei Conti Ricci nel primo "Trofeo Città del Vasto". Le sfide, ad ingresso gratuito, vedranno la partecipazione di Dike Basket Napoli, PB63 Treofan Battipaglia, Pallacanestro Femminile Umbertide e Pallacanestro Vigarano.

“Portare a Vasto delle atlete di livello nazionale e internazionale è per tutti noi un grande motivo di orgoglio – sottolinea Nicola Paglione presidente della Vasto Basket – il basket non è uno sport soltanto maschile ma anche femminile e l’obiettivo è quello di creare, nel prossimo futuro, una squadra rosa anche nella nostra città. Invito tutti gli appassionati della pallacanestro e dello sport in generale a prendere parte a questa grande festa e sostenere, con entusiasmo, un evento sportivo di rilevanza interregionale".