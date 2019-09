Ore 18 - Rimossa nella tarda mattinata, con l'ausilio di una ruspa, la coltre di fango che copriva via Riccione.

Ore 11,40 - Il Comune di Vasto, su richiesta della protezione civile, ha disposto l'arrivo di una ruspa per liberare dal fango via Riccione.

Ore 11,20 - Via Riccione, nei pressi del Parco Aqualand, è invasa dal fango. I residenti hanno chiesto l'intervento della protezione civile, perché è impossibile percorrere la strada senza rimanere impantanati.

Ore 9,30 - Non è terminata l'allerta meteo che dall'inizio della settimana grava su tutto l'Abruzzo e, più in generale, sulle regioni del Medio Adriatico.

Ieri il vice prefetto di Chieti, Giovanni Giove, ha diramato un altro avviso destinato a forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, rete dell'emergenza-urgenza e Comuni: da ieri sera e fino a stasera "sono previsti temporali, grandinate, fulmini, raffiche di vento".

Ieri strade e scantinati allagati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. "Abbiamo costantemente due squadre pronte a intervenire", spiuega Eustachio Frangione, responsabile della Gruppo comunale di protezione civile. "Abbiamo rimosso un altro ramo caduto in via Mario Molino, una strada in cui spesso siamo intervenuti a eliminare pericolosi intralci alla viabilità".