Ore 13 - Incidente alle 12,34 sul tratto vastese dell'autostrada A14. Traffico rallentato tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud.

Via Ciccarone allagata - Liquami maleodoranti per strada in via Ciccarone, una delle arterie più trafficate di Vasto. Stamani seconda ondata di maltempo nel giro di tre giorni. E' stato sufficiente il primo quarto d'ora di precipitazioni per mandare in tilt la rete fognaria. I tombini sono saltati all'altezza dell'incrocio con via Santa Caterina da Siena.

I marciapiedi e la strada si sono trasformati in una piscina. Il problema delle reti di scolo insufficienti e promiscue è ormai risaputo. La mancata separazione delle acque bianche (piovane) da quelle nere (fognarie) rende le tubazioni insufficienti a sopportare il carico derivante dalle precipitazioni atmosferiche aggiunto alla normale portata degli scarichi civili. Basta, quindi, una qualsiasi ondata di maltempo a far tracimare i pozzetti, causando la fuoriuscita di acqua mista a liquami.