Ha lasciato il segno sul derby con il Chieti siglando la rete del poker della Vastese nella prima giornata di serie D [LEGGI]. Per il centrocampista biancorosso Stefano Manzo, arrivato dall'Olympia Agnonese, nelle ultime stagioni l'appuntamento con il gol non è stato così frequente. E invece, nel suo debutto in campionato all'Aragona, è riuscito a trovare la via del gol lasciandosi andare poi ad un'esultanza che ha una dedica speciale. Un inizio di stagione davvero niente male per lui che nel cuore del centrocampo mette corsa, muscoli e tanta grinta. E da ieri, insieme ai suoi compagni, ha iniziato a lavorare per prepare la trasferta di domenica prossima a San Marino. Lo abbiamo incontrato a fine allenamento per farci raccontare come ha vissuto questa domenica in biancorosso.

La 2ª giornata

Campobasso - Romagna Centro

Chieti - San Nicolo' Teramo

Fermana - Castelfidardo

Matelica - Jesina

Monticelli - Alfonsine

Olympia Agnonese - Civitanovese

Recanatese - Sammaurese

San Marino - Vastese

Vis Pesaro - Pineto