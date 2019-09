Nel consiglio comunale di San Salvo di ieri è spuntata una variante al progetto che salverà via Luca della Robbia destinata precedentemente alla chiusura con la costruzione della palestra di via Ripalta. La realizzazione chiudeva di fatto la strada prevedendo la rotazione del traffico nel parcheggio a servizio della nuova struttura del polo scolastico.

Con la variante illustrata dall'assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Lippis, invece, la viabilità non subirà importanti modifiche. Questo punto era finito subito al centro delle proteste dei residenti [LEGGI] che avevano promosso anche una raccolta firme, alcuni di loro erano presenti in aula. La viarante li soddisfa e la petizione va verso l'annullamento.

"Ci riteniamo soddisfatti – dichiara oggi uno dei residenti – È la dimostrazione che bastava parlarne dall'inizio evitando anche la raccolta firme. Il problema era soprattutto per chi ha qui attività commerciali e sarebbe diventato difficilmente raggiungibile e non abbiamo mai avuto niente contro la nuova importante struttura a servizio della scuola".

IL COMMENTO DI SSD - Sulla questione San Salvo Democratica aveva presentato una mozione. Questo il commento del gruppo di opposizione: "Grazie alla mobilitazione dei residenti del quartiere e alla mozione presentata in data 8 agosto u.s. dal gruppo consigliare di SanSalvo Democratica, via Luca Della Robbia non sarà chiusa. Infatti, nel consiglio comunale tenutosi ieri, si è arrivati alla decisione di modificare il progetto originario che prevedeva la chiusura della strada per la realizzazione della palestra in zona Ripalta. La conclusione alla quale si è giunti, a nostro giudizio rende la zona più vivibile e può evitare inutili contenziosi. Questa vicenda dimostra, qualora c'è ne fosse ancora bisogno, che le scelte che riguardano la nostra comunità non possono prescindere dal confronto e dal dialogo coni cittadini. SanSalvo Democratica pur essendo momentaneamente all'opposizione, continua ad esercitare un ruolo di governo".