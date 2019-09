"Anche per quest’anno scolastico a San Salvo le tariffe del trasporto scuolabus comunale non subiranno aumenti. L’Amministrazione comunale ha voluto mantenere le stesse tariffe stabilite nell’anno scolastico 2014/2015". A renderlo noto è una nota dell'ufficio comunicazione del Comune di San Salvo.

Per gli iscritti alla scuola primaria e dell’infanzia che usufruiscono dello scuolabus il contributo annuo, se corrisposto in un’unica soluzione, è fissato in 115,00 euro, che si abbassa a 95,00 euro per i figli successivi al primo iscritti al servizio di trasporto scolastico. Se pagato in tre rate trimestrali l’abbonamento ha un costo di 130,00 euro che si abbassa a 100,00 euro per i figli successivi. E’ previsto un abbonamento ridotto con il pagamento della tariffa al 50% per gli alunni che frequentano il tempo pieno. È previsto l’esonero per le famiglie in condizioni economiche disagiate, con presentazione della certificazione Isee fino a 3.000 euro, e per gli alunni portatori di handicap.

"Concretezza e grande attenzione verso le famiglie sansalvesi non a parole, ma che si tocca con mano. Abbiamo mantenuto ferme le tariffe dopo le riduzioni che abbiamo persino applicato due anni fa", afferma il sindaco Tiziana Magnacca. L’assessore ai Trasporti Angiolino Chiacchia ricorda che a San Salvo gli scuolabus rispettano l’ambiente: "Sono alimentati a metano, riducendo così i costi di gestione e le spese di manutenzione. Sono due nuovi mezzi da 21 e 30 posti, dotati con equipaggiamento per consentire il trasporto dei bambini portatori di handicap".