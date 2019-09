Ore 21,30 - Si annuncia un'altra nottata difficile a Pagliarelli. Il generatore di corrente in sostituzione della linea elettrica interrotta dall'incendio della scorsa notte sembra non essere sufficiente ad alimentare tutto il quartiere. I tecnici dell'Enel sono ancora al lavoro e si sta valutando la possibilità di attivare un altro generatore. Intanto i residenti sperano "che tutto si risolva al più presto perché stiamo vivendo davvero una situazione di difficoltà".

Nottata concitata per alcuni residenti di Pagliarelli che, intorno alle tre, sono stati svegliati da alcune esplosioni provenienti da un palo della linea elettrica di fianco alla chiesa. Il palo ha infatti preso fuoco e si è così interrotta la distribuzione di energia elettrica in parte del quartiere. Le fiamme sono durate poco e non hanno creato problemi di sicurezza, visto che si sono sviluppate brevemente danneggiando un palo isolato sul terreno vicino la chiesa.

Pochi attimi che però sono bastati a danneggiare la linea elettrica, che si è interrotta. I residenti, quindi, hanno avvisato i vigili del fuoco, che a loro volta hanno segnalato il guasto all'Enel, che all'alba ha installato un gruppo elettrogeno nei pressi della stessa chiesa per ridare l'elettricità alle case rimaste isolate, in attesa del ripristino della linea elettrica.