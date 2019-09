Come ogni anno la festa della Madonna delle Grazie a Monteodorisio è una delle più sentite del territorio. Tante, infatti, sono state le persone che nel fine settimana hanno raggiunto il paese per le celebrazioni e i momenti di intrattenimento organizzati dal comitato feste. Le celebrazioni religiose hanno avuto il loro clou con la processione presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte seguita dalla Santa Messa cui hanno preso parte anche i pellegrini dei Comuni vicini che hanno raggiunto a piedi il Santuario.

Applausi, sabato sera, per il concerto della Banda di Monteodorisio, diretta dal maestro Claudio Manfredi che, negli ultimi anni, sta portando avanti un percorso di crescita per i giovani musicisti del paese. A chiudere i festeggiamenti il concerto di Umberto Tozzi, che ha richiamato un numerosissimo pubblico ed i fuochi pirotecnici. Prima dell'esibizione l'amministrazione comunale di Monteodorisio guidata dal sindaco Saverio Di Giacomo, ha consegnato una targa a Daniele Di Cicco che, lo scorso 27 agosto a Latina, si è laureato Campione Italiano Super Moto nella categoria Open [LEGGI]. Un giusto riconoscimento per un giovane pilota che tanti successi ha già raccolto in carriera e, c'è da augurarsi, tanti altri ne raccoglierà in futuro.

Foto di Armando Menna