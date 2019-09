Il Comune di Ravenna, attraverso l'assessorato al Turismo e Attività Culturali, ha gentilmente concesso la proroga (per tre settimane) della mostra de "Le copie dei Mosaici Antichi di Ravenna a San Salvo", allestita presso il locale Museo Archeologico civico e la chiesa di San Giuseppe. In tal modo i 27 mosaici ravennati e i 3 mosaici contemporanei di Bruno Zenobio (esposti presso la Casa del Mosaico romano di piazza S. Vitale) potranno essere visitati - con le guide della Parsifal Società cooperativa - fino al 1 ottobre 2016.

La richiesta, inoltrata dall'assessorato alla Cultura e dal Lions Club San Salvo, è sorta soprattutto dall'esigenza di offrire alle scuole cittadine e del territorio la possibilità di poter visitare, sempre gratuitamente, tanto la Mostra musiva quanto il Museo e il Parco Archeologico del centro città. Per le prenotazioni delle visite guidate collettive, al mattino o al pomeriggio, ci si può rivolgere direttamente al n. telefonico 389.1812311 oppure all'indirizzo e-mail csaparsifal@libero.it. Per le visite individuali o di piccoli gruppi, fino al 9 settembre l'apertura sarà garantita tutte le sere (ore 18.00/21.00; solo giovedi ore 20.00/23.00); dal 10 settembre in poi, esclusivamente di sabato, dalle ore 17.00 alle ore 20.00.