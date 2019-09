È il Casalbordino ad aggiudicarsi la sfida in casa del Vasto Marina valida per la seconda giornata del triangolare di Coppa Italia di Promozione. La squadra di mister Farina si impone per 2-0 su un campo pesante e attenderà l’esito della terza giornata, con l’incontro tra il Fossacesia e un Vasto Marina ormai fuori dai giochi, per sapere se potrà proseguire o meno il cammino in Coppa.Nella prima giornata i giallorossi avevano pareggiato 2-2 con il Fossacesia [LEGGI].

La partita. Si inizia con 45 minuti di ritardo rispetto all’orario fissato per il calcio d’inizio. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno ridotto il campo di località San Tommaso ai limiti della praticabilità. La società di casa di adopera a lungo per ripristinare condizioni accettabili e, dopo un ultimo sopralluogo insieme ai capitani, l'arbitro D'Ettorre decide che si può giocare. Nel primo tempo le emozioni sono ben poche. Al 15' Zara prova a sorprendere il portiere avversario Villamagna (ex del Vasto Marina), ma la palla, frenata da una pozzanghera, non entra. Al 43' il protagonista è Canosa, bravo a sventare un colpo di testa ravvicinato di un attaccante giallorosso.

Nella ripresa mister Farina inserisce Della Penna per cercare di rendere più pericolosa la sua squadra. Gli effetti si vedono perchè sulla sinistra il Casalbordino si fa più insistente. Al 10' Della Penna riesce a mettere una palla in mezzo che solo il tempismo di Canosa riesce a neutralizzare. Un minuto più tardi, però, Marchioli è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e a siglare il vantaggio. Al 22' è un tiro-cross di Bozzelli dalla fascia sinistra ad impensierire la retroguardia del Casalbordino.

Ma sono ancora gli ospiti, al 26', ad avere una buona occasione che parte ancora dai piedi di Della Penna. I mister Liberatore e Barisano si affidano a Sputore per cercare di scardinare la difesa avversaria, ma Colanero e compagni riescono sembra a fare buona guardia. Alla mezz'ora arriva il raddoppio. Su un calcio di punizione dalla destra la palla arriva ad Erragh che calcia in rete e sigla il 2-0. Esultanza particolarmente sentita per il giovane del Casalbordino che mostra una maglietta con i volti di Andrea Marinelli, centrocampista del Vasto Marina di cui era compagno di scuola, e Domenico Castrignanò, i due giovani scomparsi nell'incidente dello scorso luglio. I padroni di casa provano gli ultimi assalti ma senza esito.

Vasto Marina - Casalbordino 0-2 (11’st Marchioli; 29’st Erragh)

Vasto Marina - Canosa, D’Alessandro, Bozzelli, Vetta, Cercone, Mastromatteo, Capezio, Ottaviano, Zara (15’st Sputore), Natalini, Tarantino (15’st. Pianese) Panchina: Colanero, Ciccotosto, Villamagna, Ratta, Ciccarone. Allenatori: Barisano - Liberatore

Casalbordino: Villamagna, Santini, Lombardozzi, De Cillis, Frangione, Colanero, Berardi, Pili, Marchioli (12’st Malandra), Costantini (5’st Della Penna), Erragh (30’st Di Pasquale). Panchina:Di Sante, Mainella, Tallarino, Fabiano. Allenatore: Farina

Ammoniti: Tarantino (VM), Erragh (C)

Arbitro: D'Ettorre di Lanciano (D'Orazio e Di Cino di Lanciano)