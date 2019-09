È il team Vastese Inn Bike ad aggiudicarsi il Campionato Regionale mountain bike per società 2016. Dopo la gara di Pescasseroli, ultima prova della stagione, la classifica parla chiaro: la squadra del presidente Luigi Di Lello sale sul gradino più alto del podio con 44.758 punti, seguito dalla Ciclistica L'Aquila A.Picco (36.457) e dall'Avezzano Mtb Cycling team (34.992). L'esordio nella gara di casa, il Trofeo Accademia della Ventricina di Scerni, era stato già molto positivo [LEGGI]. Ma i ciclisti del team Vastese Inn hanno dato battaglia in tutte le nove tappe del circuito, andando a conquistare importanti affermazioni in gare difficili come Collebrincioni, sulle montagne aquilane e Castilenti.

Grande la gioia espressa dal presidente Luigi Di Lello. "Debbo manifestarvi innanzi tutto la grande gioia dei ragazzi del team per questo prestigioso campionato condotto sempre in testa dalla prima gara all’ultima - ha dichiarato al sito della federazione abruzzese -. un giovane team che pur abituato a combattere e vincere sia nella Coppa Abruzzo che in quello interregionale dei Sanniti nei due anni precedenti, con il passaggio nella Federciclismo Abruzzo l’asticella si era alzato di molto e tutto appariva come una incognita. Campi di gara molto diversi, tracciati montani tecnici dove bisogna tirar fuori forza e tanta tecnica per portare a termine le gare. I ragazzi sono stati tutt all’altezza della situazione ed addirittura con un giovane master junior, Andrea Giampietro, si è saliti spesso anche sul podio più alto.

Permettetemi di fare alcuni ringraziamenti a cominciare dagli sponsor sulla divisa preziosissimi per fare questo sport, il vicepresidente del team, Nicola Jasci, infaticabile corridore e curatore dei rapporti con la Federazione, il nostro capitano Marcello Rabottini che molti punti ha portato alla causa. Sono grato poi al presidente della FCI Abruzzo, Mauro Marrone, ed al responsabile del ciclismo O/Road abruzzese, Gianluca Colabianchi, per aver premuto e permesso questo passaggio in Federciclismo. In ultimo…. e per me è il ringraziamento a cui tengo di più, è rivolto ai combattivi avversari di tante battaglie, tutti leali e fantastici bikers, sempre con il sorriso, sempre educati e sempre amici!".