Dopo il pareggio dell'andata (qui il servizio), è il Cupello a passare il turno della Coppa Italia dell'Eccellenza abruzzese, superando con i gol di De Fabritiis e D'Antonio i campioni in carica del San Salvo.

Al "Bucci" di San Salvo il Cupello parte bene, con un buon possesso palla, che però non si concretizza. Anzi, al 10' è Buonanno del San Salvo a mettere paura agli ospiti con una buona occasione che però sfuma. Il vantaggio del Cupello si concretizza invece al 13' con De Fabriitis che si defila sulla fascia sinistra, rientra verso il centro dell'area avversaria e fa partire il destro che porta in vantaggio la squadra ospite. Al 19' Maio ha la palla del 2-0, ma sbaglia clamorosamente a pochi metri dalla porta difesa da Cialdini. Per il resto del primo tempo, è sempre il Cupello ad avere le occasioni migliori, anche se il San Salvo recrimina per un paio di episodi dubbi in area avversaria, al 17' e al 22'. Allo scadere buona occasione per i padroni di casa, con Di Ruocco che si libera in area, ma il suo tiro è rimpallato dalla difesa.

All'inizio del secondo tempo il San Salvo, che sostituisce Galiè e Di Pietro con Molino e Quaranta, sembra in grado di riequilibrare la partita, con una partenza decisa e un paio di occasioni da gol già nei primi 5 minuti della ripresa. Continua però a mancare la concretezza sotto porta. Al 28' il Cupello sostituisce Maio con Pezzotta e un minuto dopo D'Antonio porta la propria squadra sul 2-0. Altro rischio per la squadra di casa al 34', quando Monachetti tira in porta, ma da posizione troppo defilata. Al 35' il San Salvo sostituisce Marra con Vicoli, mentre al 37' è la squadra ospite che sostituisce D'Antonio con Berardi. Il risultato non cambia nei due minuti di recupero concessi dall'arbitro allo scadere del tempo regolamentare. Da registrare l'espulsione di Ramundo del San Salvo che - dopo aver rimediato un cartellino al 10' del secondo tempo - si fa ammonire di nuovo, protestando con l'arbitro allo scadere.

Us San Salvo - Cupello 0-2

US SAN SALVO: Cialdini, Balzano, Ramundo, Galiè (dall'inizio del secondo tempo Molino), Felice, Luongo, Di Fortunato, Di Pietro (dall'inizio del secondo tempo Quaranta), Buonanno, Di Ruocco, Marra (dal 35' del secondo tempo Vicoli).

CUPELLO: Tascione, Antenucci, De Fabritiis, Triglione, Giuliano, Benedetti, D'Antonio (dal 37' del secondo tempo Berardi), Di Florio, Maio (dal 28' del secondo tempo Pezzotta), Avantaggiato, Monachetti.

Arbitro: Di Carlo di Pescara (Miccoli e Consalvo di Lanciano)

Espulso Ramundo nel recupero per doppia ammonizione