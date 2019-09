Si chiude con la soddisfazione degli organizzatori la seconda edizione di Vasto Comics & Games, evento prmosso dalla Consulta Giovanile Vasto in collaborazione con Confesercenti, EuAction, Papcorn, Arci Vasto e Sideshow. Nel centro storico di Vasto sono stati allestiti spazi dedicati ai fumettisti, agli appassionati di cosplay, ai giochi da tavola e di carte, agli spettacoli e alle presentazioni di libri. Diversi gli appassionati di cosplay che hanno attirato l'attenzione della piazza con i loro costumi che riproducono fedelmente quelli dei fumetti preferiti. Interessante anche i laboratori dei fumettisti Alessio Fermanelli e Luigi Celenza e per le presentazioni dei volumi di Fabrizio Di Nicola, Massimo Carulli, Franco Sacchetti e dello stesso Fermanelli.

Per due giorni i ragazzi della Consulta si sono dai da fare per una buona riuscita della manifestazione che, nelle intenzioni espresse dal presidente Angelo Tricase, cercherà di crescere e migliorarsi anno dopo anno. La serata di domenica è stata caratterizzata dal cooking show di tre giovani chef vastesi, Angelo Sarchione, Matteo Crisanti e Loris Molino che hanno preparato gustosi piatti accompagnati dai cocktail di Anthony Ventrella e chiusura con una spaghettata all'amatriciana che ha permesso di raccogliere fondi destinati alle popolazioni terremotate del reatino. Allo spettacolo di Andrea Barbieri in piazza Rossetti ha fatto seguito la premiazione della gara di cosplay e l'arrivederci al 2017.

Foto di Lorenzo Tricase e Ilaria Tiberio.