Sono stati sorpresi da una pattuglia della Sottosezione di polizia autostradale "Zanella" diretta dall'ispettore capo Antonio Pietroniro i malviventi che questa notte hanno tentato di mettere a segno un colpo ai danni di un tir in sosta presso l'area di servizio Trigno Ovest.

I malviventi si erano introdotti all'interno del rimorchio e stavano scaricando della merce, passandola su un furgone utilizzato per lo scopo, quando è giunta una pattuglia e i malviventi si sono dati alla fuga con il furgone che stavano caricando.

Dopo un breve inseguimento, i ladri sono stati costretti ad abbandonare il mezzo e a darsi alla fuga a piedi. Il carico è stato comunque recuperato e il furgone utilizzato dai malviventi posto sotto sequestro.

"Era circa l'una della scorsa notte, - spiegano dal Comando provinciale - quando la Sala Operativa riceveva la notizia che presso l’Area di Servizio Trigno Ovest, in territorio del comune di Montenero di Bisaccia (CB), alcuni malviventi incappucciati stavano trafugando la merce trasportata sul rimorchio di un TIR in sosta caricandola su un autocarro di colore bianco. Solo pochi minuti e la pattuglia di vigilanza stradale composta dagli Assistenti Capo Piccirelli Giuseppe e Colucci Raffaele, immediatamente allertata si portava sul posto, giusto in tempo per notare l’allontanarsi di un autocarro tipo frigo di colore bianco a forte velocità. Intuendo che si trattava del veicolo utilizzato per il furto, senza indugio alcuno si poneva al suo inseguimento e dopo pochi chilometri raggiungeva il veicolo in fuga. Gli agenti intimavano l’alt al conducente dell’autocarro, il quale per evitare di essere fermato, inziava a compiere manovre azzardate, spostandosi repentinamente sui lati della carreggiata per evitare l’affiancamento della pattuglia; quindi il conducente, vista ormai preclusa ogni via di fuga, bloccava l’autocarro sulla corsia di sorpasso, saltava giù dall’abitacolo e si dava alla fuga mentre gli Agenti erano impegnati a garantire la sicurezza degli ignari automobilisti in transito, segnalando prima e rimuovendo poi l’autocarro dalla carreggiata. All’interno dell’autocarro, nel vano carico, veniva rinvenuta tutta la refurtiva costituita da 250 colli di prodotti per la casa e per la cura della persona per un valore di circa 30mila euro. La merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’autocarro le cui targhe sono poi risultate false è stato sottoposto a sequestro per le indagini volte alla identificazione dei colpevoli".