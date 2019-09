Sono 12 le squadre iscritte al campionato di Seconda categoria 2016/2017. Come nelle precedenti stagioni, sarà il girone G ad ospitare le 9 formazioni del Vastese.

Le novità sono rappresentate dall'Atletico Cupello che l'anno scorso vinse il campionato di Terza categoria, dal Carunchio 2010 promosso ai play off (per i rossoblù si tratta di un ritorno dopo il campionato 2014/2015) e dal Real Casale, società di Casalbordino promossa grazie ai play off nel girone chietino di Terza.

Ci saranno nuovamente il Gissi retrocesso dalla Prima (così come l'Atessa Mario Tano) e il San Buono ripescato dopo l'ultimo posto della passata stagione. Non ci sarà, invece, la Virtus Rocca San Giovanni spostata nel girone F.

Tra gli spunti della prossima stagione sicuramente il ritorno del derby di Carunchio tra i neopromossi e il Mario Turdò. Tra le favorite sicuramente ci sono l'Atletico Cupello protagonista del mercato estivo [LEGGI] e il San Buono che ha approntato un organico competitivo guidato da mister Cianciosi. Punta ai vertici anche lo Sporting Vasto che dopo la salvezza dell'anno scorso aveva chiesto il ripescaggio in Prima tesserando giocatori di livello.

GIRONE G

Atessa Mario Tano

Atletico Cupello

Carunchio 2010

Gissi

Mario Turdò

Odorisiana

Real Carpineto Sinello

Real Casale

San Buono

Sporting Altino

Sporting Vasto

Tornareccio