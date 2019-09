Una task force composta da tecnici municipali e "soggetti specializzati selezionati mediante avviso pubblico", al fine di garantire "il pieno adeguamento strutturale e antisimico di tutte le scuole". L'istituzione di un'unità operativa sulla sicurezza statica degli edifici scolastici di Vasto è stata disposta la scorsa settimana dal sindaco, Francesco Menna, e dall'assessore alle Politiche per la scuola, Anna Bosco.

"Siamo impegnati in un lavoro serio e puntuale. Assicurare una serena ripresa delle attività scolastiche è la priorità assoluta", garantisce il primo cittadino. "Fin dal nostro insediamento, abbiamo promosso un'opera di ricognizione dello stato degli edifici scolastici comunali, coinvolgendo in questo percorso il personale tecnico comunale, le dirigenze scolastiche e le rappresentanze dei genitori.

Un'attività che si è intensificata a seguito del terremoto che ha riguardato il centro Italia: con immediatezza, a poche ore dal tragico evento, è stata disposta la verifica di tutti gli edifici scolastici comunali. Dalla settimana scorsa - spiega Menna - è attiva una task force che prevede l'impiego dei tecnici comunali che presto sarà integrata da soggetti specializzati selezionati mediante avviso pubblico, e che si occuperà della rilevazione scientifica di eventuali casi di vulnerabilità sismica".

Per la titolare della delega alle Politiche per la scuola, è prioritario "il pieno adeguamento strutturale e antisismico di tutte le scuole vastesi", perché "garantire la sicurezza della popolazione scolastica, degli studenti e del personale docente e non docente - sottolinea Anna Bosco - è un obiettivo centrale della nostra azione amministrativa".