Il consigliere comunale Tony Faga, rappresentante del Comune all'interno del Circolo Tennis di San Salvo, è stato più volte minacciato di morte, insieme alla sua famiglia. Lo ha rivelato il sindaco Tiziana Magnacca durante il Consiglio comunale di oggi, caratterizzato da forti momenti di tensione. Faga ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri di San Salvo.

Da quanto poi raccontato dallo stesso consigliere di maggioranza a zonalocale.it, in un episodio la moglie alla guida della propria auto è stata affiancata da una moto con a bordo due persone dal volto coperto dal casco che l'hanno minacciata. Il 25 agosto scorso, invece, una lettera anonima è stata recapitata nella cassetta postale dell'abitazione di Faga. A questi episodi se ne aggiungono altri; inviti più o meno velati fatti a voce da altri soci del circolo.

"Incredibile arrivare a questi livelli in un circolo sportivo – ha commentato amaramente Faga durante una pausa del consiglio comunale – Il mio ruolo è solo di rappresentanza dell'ente, mai avrei immaginato che sarebbe accaduto tutto ciò".

CLIMA DI TENSIONE - Il Circolo Tennis di San Salvo è al centro di forti polemiche riguardanti alcune decisioni prese dalla Federazione Italiana (qui l'articolo). A quanto pare, minacce sarebbero arrivate anche ad alcuni membri del direttivo; i carabinieri sarebbero in possesso di filmati che riprendono un soggetto non identificato mentre imbuca le lettere anonime nella cassetta del circolo.

Tiziana Magnacca ha così deciso di denunciare pubblicamente l'accaduto. Proprio durante le sue parole, un cittadino (pare un tesserato del circolo) che stava assistendo all'assise civica si è alzato inveendo contro la Magnacca e abbandonando l'aula. "È un clima, quello dentro il Circolo, non degno di una città come San Salvo" ha concluso il sindaco.

