Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Mario Olivieri, il direttore del Dipartimento Salute e Welfare della Regione, Abruzzo, Angelo Muraglia, il direttore generale della Asl provinciale, Pasquale Flacco. I vertici del governo regionale e della sanità abruzzese interverranno il 12 settembre al Consiglio comunale di Vasto.

La seduta, convocata per le 17 dal presidente, Giuseppe Forte, sarà dunque incentrata sul nono e ultimo punto all'ordine del giorno: "Esame della situazione organizzativa, strutturale e funzionale socio sanitaria del vastese, in relazione alle esigenze di servizio ed alle aspettative della popolazione di Vasto e del suo comprensorio e relativi provvedimenti". Una richiesta lanciata a luglio da Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro) e ora inserita in un ordine del giorno rpesentato da tutti e 9 i rappresentanti dei gruppi d'opposizione.

Gli altri punti - Le altre questioni delle quali si discuterà sono tutte poste dalle minoranze: interrogazioni di Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) sul personale a staff del sindaco, e di Alessandro D'Elisa (Gruppo misto) sull'isola pedonale di via Naumachia e quattro mozioni presentate da Ludovica Cieri e Dina Carinci (Movimento 5 Stelle). Due documenti presentati dai pentastellati riguardano la Pulchra, la spa della nettezza urbana controllata dal Comune: Cieri e Carinci vogliono impegnare l'amministrazione Menna a istituire un tavolo di confronto e a destinare i dividenti della Pulchra al ristoro dei costi di gestione dei rifiuti. Le altre due mozioni riguardano, invece, il mercato coperto di Santa Chiara e l'istituzione di un gruppo di lavoro per la riscossione dei crediti.