È stato trasferito a Pescara in eliambulanza l'uomo rimasto coinvolto in una caduta poco dopo le 15 di questo pomeriggio in in via del Porto. Il centauro, R.G., 41 anni, stava percorrendo via del Porto in direzione centro quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della sua Aprila di grossa cilindrata. La moto ha iniziato a sbandare ed poi finita a terra, scivolando sull'asfalto per decine di metri prima di arrestare la sua corsa. Il motociclista è stato subito soccorso da alcuni automobilisti in transito in quel momento in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. L'uomo, che indossava correttamente il casco, è rimasto sempre cosciente. Nell'impatto con l'asfalto ha riportato abrasioni e traumi in varie parti del corpo. I sanitari hanno disposto l'arrivo dell'elicottero che ha trasferito il ferito presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale e dei carabinieri per regolare il traffico durante le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi dell'incidente.