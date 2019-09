È il vastese Stefano Comparelli, del Tennistavolo Vasto, il nuovo presidente della Fitet Abruzzo. Nella sede della sede Coni di Pescara la federazione abruzzese del Tennistavolo ha rinnovato le sue cariche direttive valide per il prossimo quadriennio olimpico. L’Assemblea delle Associazioni sportive abruzzesi regolarmente affiliate alla federazione, ha eletto il nuovo consiglio direttivo del Comitato Regionale Abruzzo.

A supportare il lavoro del neo presidente Comparelli ci saranno Rocco Pomante e Diego Mancini (in quota società) Federico Pace (in quota tecnici) e Massimo Paris (in quota atleti).